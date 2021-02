OM : Grimault confirme une vente rapide de Marseille

Dans : OM.

Depuis quelques jours, les rumeurs fusent dans tous les sens au sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille.

Vendredi après-midi, Frank McCourt est sorti du bois afin de démentir les informations selon lesquelles il serait en négociations exclusives avec Al-Walid ben Talal. Alors que l’Orange Vélodrome est à vendre comme l'a indiqué récemment le maire de Marseille, les rumeurs d’un changement de propriétaire à la tête de l’OM sont toutefois de plus en plus pressantes. Après les journalistes Thibaud Vézirian et Matthias Manteghetti, c’est au tour de Dominique Grimault de livrer ses indiscrétions sur la vente du club. Dans une interview accordée au Point, l’ancien journaliste de M6 a confirmé qu’une « grosse machine » était en train de boucler le dossier et de racheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt. De quoi faire rêver les supporters, plus dépités que jamais après la défaite dans le Classique dimanche soir face au PSG.

« On doit s'attendre dans les mois à venir à un bouleversement radical à la tête de l'OM. Mais ce cycle n'est pas que négatif : n'oublions pas qu'ils ont été en finale de Ligue Europa en 2018, qu'ils ont retrouvé la Ligue des champions la saison dernière… Tout n'est pas à jeter dans ce qu'ont fait McCourt et Eyraud. Je pense qu'une grosse machine est en train de se mettre en branle. Si l'OM est bien racheté, cela peut directement influer sur les droits TV. Marseille n'est pas qu'un club de foot. C'est aussi un projet immobilier avec notamment le Vélodrome, qui est désormais en vente… » a livré le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, et ancien salarié d'OM-TV, absolument convaincu que la vente de l’Olympique de Marseille est dans les tuyaux, si ce n’est plus. Reste maintenant à voir si tous ces bruits de couloir se confirmeront dans les semaines à venir.