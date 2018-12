OM : Germain ou Mitroglou, cet agent sait qui partira cet hiver

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille cherchera à se renforcer en attaque durant le mercato.

Les premiers noms commencent à filtrer puisque ces dernières heures, Marcus Thuram ou encore Wissam Ben Yedder ont été annoncés dans le viseur de l’OM. Néanmoins, la direction phocéenne devra dégraisser avant de recruter. Ainsi, Valère Germain ou Kostas Mitroglou sera sans doute sacrifié. Agent de joueurs ayant beaucoup travaillé avec l’OM dans le passé, Yvan Le Mée a une petite idée sur l’identité de celui qui pourrait partir. Selon lui, Valère Germain a une bien meilleure cote sur le marché des transferts que le Grec…

« Concernant Valère Germain, il y aura peut-être de la demande parce qu’il reste crédible sur le marché. En revanche, Kostas Mitroglou, il n’est malheureusement plus crédible du tout pour les clubs européens » a expliqué Yvan Le Mée sur RMC avant de s'exprimer au sujet d’Aymen Abdennour, que l’OM cherchera également à faire partir cet hiver. « Abdennour, personne n’en voulait sur le marché quand il était déjà en Espagne, à Valence. Là, ça fait un an et demi qu’il ne joue plus. À part DHL ou FedEx, je ne vois pas qui va venir le prendre, sincèrement (rires) » a ironisé celui qui représente notamment les intérêts de Romain Alessandrini. Reste à savoir ce que l’OM parviendra à faire cet hiver durant le mercato.