OM : Faites une statue à McCourt, le message aux supporters

Dans une situation financière délicate avec un fort déficit chaque saison depuis trois ans, l’OM accueille la qualification en Ligue des Champions avec soulagement.

La participation du club phocéen à la phase de groupes de la C1 et le prêt bancaire obtenu par la LFP afin de combler le non-versement de la dernière tranche des droits TV sont deux bonnes nouvelles pour Jacques-Henri Eyraud, lequel devra tout de même vendre au moins deux joueurs à forte valeur marchande pour amorcer un retour à l’équilibre nécessaire. Néanmoins, le président de l’OM s’est montré rassurant à l’égard des supporters au cours d’un échange avec ceux-ci, comme le rapporte 20 Minutes. Durant cette visio-conférence avec 50 fans de l’OM tirés au sort, Jacques-Henri Eyraud a notamment indiqué que l’Olympique de Marseille n’avait pas un euro de dette grâce à l’investissement sans faille d’un Frank McCourt il faut bien le dire, absolument irréprochable.

« Notre club a enregistré depuis trois saisons des pertes importantes, mais ce ne sont pas des dettes, car elles ont été compensées. Tout cet argent a été investi par un Monsieur qui s’appelle Frank McCourt. Il mérite beaucoup de respect et de reconnaissance de la part des supporters » a indiqué Jacques-Henri Eyraud, profitant de cet échange avec les supporters pour balayer de nouveau les rumeurs au sujet d’une éventuelle vente du club. « On peut compter sur Frank McCourt. Mais la phase d’investissements massifs doit cesser. On doit arriver à l’équilibre financier ». Tel est le plan de Jacques-Henri Eyraud : attendre un équilibre financier d’ici à trois ans afin que le club s’auto-finance totalement. Reste maintenant à voir si le président marseillais, épaulé dans sa tâche par Andoni Zubizarreta et depuis peu par Paul Aldridge, parviendra à réaliser le mercato qu’il souhaite afin de renforcer l’effectif tout en diminuant la masse salariale.