OM : Eyraud lynché par l’UEFA, Rothen valide

Dans : OM.

L’OM risque gros pour son non-respect du fair-play financier, et ce n’est pas volé pour Jacques-Henri Eyraud.



Décidément, les bonnes nouvelles ne durent jamais bien longtemps à Marseille. Si les deux résultats de rang à domicile sont décevants, défaite face à Nantes et nul contre Amiens, la situation au classement est tout de même très confortable. Mais le problème est ailleurs, et l’OM s’est pris un missile de la part de l’UEFA cette semaine, se faisant rappeler que ses objectifs fixés n’avaient pas été atteints. Les sanctions étant déjà tombées l’été dernier, avec une forte amende et une réduction du nombre de joueurs sur les listes, le risque de voir le club être privé de Ligue des Champions la saison prochaine est réelle. Et ce n’est pas une surprise pour Jérôme Rothen, pour qui les erreurs monumentales effectuées sous l’ère Rudi Garcia sont de la responsabilité de Jacques-Henri Eyraud, qui a intérêt à trouver une solution imparable dans les prochains mois sous peine de voir tout ce qui s’est construit cette saison s’effondrer.

« Il faut être un peu patient. La fin de saison va arriver vite. Il faut voir si l'OM arrive à trouver des arrangements avec le fair-play financier. Ils sont deux mois pour être dans les clous. Aujourd'hui, les erreurs de Jacques-Henri Eyraud se payent. Il doit assumer et rattraper ses conneries. Il a deux mois pour rassurer tout le monde. Les fans doivent juste profiter du moment d'être deuxièmes », a livré le consultant de RMC, pour qui l’UEFA ne fera aucun cadeau à l’OM. Malgré les beaux discours, il faudra certainement vendre vite et bien pour éviter le pire.