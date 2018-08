OM : Eyraud fait une promesse avant la fin du mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

C’est officiel depuis lundi, Mario Balotelli ne rejoindra pas l’Olympique de Marseille. Cela ne veut pas dire pour autant que le mercato du club phocéen est terminé, bien au contraire. Dans les colonnes de La Provence, Jacques-Henri Eyraud a par ailleurs confirmé que la priorité n°1 du récent finaliste de l’Europa League était de recruter un milieu défensif pour combler le départ de Zambo-Anguissa à Fulham. Par ailleurs, un renfort n’est pas non plus à exclure en défense, alors que le nom de Stanley Nsoki (PSG) revient avec insistance…

« La priorité, c'est de trouver un milieu pour succéder à Fanck Anguissa. On veut le remplacer par quelqu'un de grand talent et de grande qualité. Et si, par ailleurs, on peut continuer à solidifier notre défense, on le fera. Je voudrais redire, si certains en doutent, que notre ambition est absolument intacte. Encore une fois, le rapport de force dans le football doit être bien clair : l'institution doit primer, encore plus à l'OM. On agit, on gère avec rigueur. Cela peut créer de la frustration, j'en ai conscience, mais nous pensons tous que cette attitude payera sur le long terme » a confié le président phocéen, qui sait que le dossier Balotelli a tendu la situation avec certains supporters. Jacques-Henri Eyraud en est conscient, la fin du mercato sera décisive afin de ne pas faire monter la grogne dans les travées du Stade Vélodrome.