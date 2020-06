OM : Eyraud fait le ménage, avant le rachat ?

Dans : OM.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes il y a près d’un mois et pour l’heure, l’OM semble totalement inactif.

Certes, le club phocéen a pris des renseignements sur quelques joueurs comme Pape Gueye ou Hassane Kamara, avant que ce dernier ne s’engage avec l’OGC Nice. Mais tout semble à l’arrêt, en attendant un éventuel rachat du club par le projet porté par Mourad Boudjellal ? Pour le moment, il faut bien évidemment faire sans. Un mercato à deux à l’heure qui ne fait pas vraiment les affaires de Jacques-Henri Eyraud puisque le président olympien aimerait du mouvement, surtout dans le sens des départs. Selon les informations de La Provence, quatre joueurs ont été ciblés comme les indésirables de l’été à Marseille.

Et sans surprise, il s’agit des décevants trentenaires jouissant d’un salaire très imposant. De retour après un prêt d’un an et demi à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou est clairement le joueur à faire partir d’urgence pour Jacques-Henri Eyraud. Le constat est également valable pour Kevin Strootman, bien que l’entraîneur André Villas-Boas apprécie le professionnalisme de l’international néerlandais de l’AS Roma. Egalement décevant depuis plusieurs saisons, Valère Germain a bénéficié d’un temps de jeu important l’an passé en raison de la blessure longue durée de Florian Thauvin. Mais au vu de sa situation contractuelle (libre en 2021) et de son salaire, il a également été placé sur la liste des transferts. Enfin, et c’est une petite surprise car il ne s’agit pas d’un des plus gros salaires de l’effectif ni d’un trentenaire, l’OM a ciblé le départ de Maxime Lopez comme étant essentiel. Et pour cause, le minot est également en fin de contrat en 2021 et vraisemblablement, Jacques-Henri Eyraud n’a nullement l’intention de le prolonger. Pour rappel, Lopez, remplaçant la saison dernière sous André Villas-Boas, est très convoité par le FC Séville…