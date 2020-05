OM : Eyraud craque sur Rufete, c'est réciproque !

Dans : OM.

La recherche pour de nouveaux dirigeants avance à l'OM, où le nom de Rufete commence à se murmurer.

Un Espagnol pourrait en chasser un autre à l’OM. Après le départ d’Andoni Zubizarreta, qui occupait le poste de directeur sportif, le club provençal se prépare à changer de visage sur le plan de son organigramme. Si André Villas-Boas devrait bien rester en place, le lien avec la présidence se fera avec deux nouveaux dirigeants. Jacques-Henri Eyraud a en effet fait savoir qu’il recherchait désormais un « Head of Football », sorte de manager général sur le sportif, et un « Head of business », pour le développement commercial du club. Concernant la première recherche, le président de l’OM aurait déjà un trouvé profil intéressant, confiant à quelques proches qu’un dirigeant espagnol était dans son viseur. Des informations confirmées par le média ActuFoot, qui suit de près l’univers du club marseillais.

Le nom de la cible de « JHE » est ainsi Rufete, qui occupe déjà un poste de « directeur du football », au sein de l’Espanyol Barcelone. L’ancien fougueux milieu de terrain du FC Valence, avec qui il a été sacré deux fois champion d’Espagne, a ensuite occupé le rôle de directeur sportif avec Los Ché, pour un bilan partagé. Parti à Ibiza (pour le football), Rufete a repris du service au sein de l’Espanyol Barcelone, l’un de ses anciens clubs. Il vient de recevoir une offre de la part du club barcelonais pour prolonger sa mission pendant trois saisons, mais n’a pas encore répondu. La possibilité de rejoindre l’OM l’intéresserait selon le média marseillais, persuadé que les dirigeants provençaux ont en tout cas trouvé une nouvelle cible, sachant que le nom d'Olivier Pickeu (ex-Angers) a aussi été lâché dernièrement.