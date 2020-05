OM : Eyraud annonce une première recrue, c’est bouclé

Dans : OM.

Enfin une bonne nouvelle pour l'OM, avec la signature définitive d'Alvaro Gonzalez, annoncée par Jacques-Henri Eyraud en personne.

Dans les cordes depuis quelques semaines maintenant, Jacques-Henri Eyraud est néanmoins présent sur la scène médiatique. Entre les communiqués et les interventions dans les médias, le président de l’OM essaye de faire face aux difficultés actuelles. Il a ainsi annoncé avoir effectué une proposition de prolongation de contrat à André Villas-Boas, en conservant les conditions actuelles. Intéressant pour l’entraîneur portugais, même si cela ne balayera pas ses craintes. Notamment au sujet de l’effectif de la saison prochaine, qui devrait être très amoindri selon les prévisions au mercato. Toutefois, il y a au moins un joueur qui est fixé sur son sort. C’est Alvaro Gonzalez, qui se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée que prévue.

Alors que son option d’achat devait être levée automatiquement en raison du nombre de matchs disputés avec l’OM cette saison, le défenseur central a vu ce deal être mis en suspens en raison de l’arrêt de la saison en France. A 30 ans, l’Espagnol sera toutefois bien un joueur marseillais dans quelques semaines. C’est ce qu’a assuré Jacques-Henri Eyraud dans un entretien à l’AFP ce vendredi soir. « Il sera bien olympien la saison prochaine », a fait savoir le président de l’OM. A l’heure où le club provençal cherche au moins 60 ME pour cet été, la première transaction sera donc une dépense, puisque l’option d’achat atteindrait les 5 ME selon des sources espagnoles. A l’heure où Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara pourraient être vendues, cette arrivée ne sera toutefois pas négligeable.