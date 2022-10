OM : Enorme coup de clim dans le dossier Gerson

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM a disposé d'Angers (3-0) assez facilement. Gerson, buteur, semble toujours très impliqué par le projet du club phocéen, malgré les rumeurs à son sujet.

L'OM continue son petit bonhomme de chemin en Ligue 1. Malgré de grosses difficultés en Ligue des champions, les hommes d'Igor Tudor répondent présents sur la scène nationale. Ce vendredi soir à Angers, les Phocéens ont récité leur football, surtout lors du second acte. S'il est au coeur de rumeurs de transferts pour cet hiver, et qu'on le dit frustré, Gerson y est allé de son but face au SCO. Et apparemment, les rumeurs à son sujet ne le déconcentrent pas tant que cela. Au sortir de la victoire probante contre Angers, l'ancien de Flamengo a envoyé plutôt clair à ce qu'il se dit sur lui et sur son futur à l'OM.

Gerson, un avenir à l'OM ?

⏱ TERMINÉ !



ANGERS 0-3 MARSEILLE



⚽️ Clauss

⚽️ Suarez

⚽️ Gerson



Large succès des Marseillais qui sont assurés de rester (au moins) deuxièmes de Ligue 1 à l’issue de cette 9e journée. pic.twitter.com/YkKwzAXOMv — Actu Foot (@ActuFoot_) September 30, 2022

Lors de propos rapportés par Le Phocéen, le Brésilien a en effet fait un aveu fort sur sa situation à l'OM. Et il semble bien concerné par le projet du club. « On est content de la victoire, content du ce qu'a réalisé l'équipe. Je suis content du but que j'ai marqué. Mais l'équipe a fait un bon match, on a bien joué. C'est ça le plus important. Oui, je suis content d'être ici, de faire tous les jours le travail. Je suis très content d'être ici, c'est le plus important », a notamment précisé Gerson, qui va donc là faire taire quelques rumeurs de départ à son sujet. Pour autant, le monde du football va très vite, qui plus est à Marseille. En Premier League, le profil de Gerson plait pas mal, notamment à Aston Villa. Pour lâcher le Brésilien, Pablo Longoria a même fixé son prix à 30 millions d’euros, lui qui sera en fin de contrat en juin 2026. Dans sa future revente, 20 à 25 % du montant total sera reversé à Flamengo, dans le cadre de l’accord conclu il y a un an entre l’OM et le club brésilien.