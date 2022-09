OM : Gerson à bout, ça s'agite en Premier League !

Dans : OM.

L'OM et Gerson pourraient bien en arriver à un point de non-retour. Le Brésilien ne manque pas de prétendants et pourrait quitter les Phocéens dès le mercato hivernal.

Gerson a connu quelques difficultés lors de sa première saison à l'OM. Le Brésilien devait digérer un transfert estimé à près de 20 millions d'euros. Mais lors du précédent exercice, l'ancien de Flamengo est peu à peu monté en régime, se montrant bien souvent décisif sur le terrain dans le sprint final. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM cet été, les choses sont plus difficiles pour Gerson. Souvent boudeur et frustré sur le terrain, le joueur de 25 ans a du mal à cacher son spleen. De quoi alimenter les rumeurs d'un départ l'hiver prochain. Et le milieu de terrain auriverde ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League.

Gerson, une porte de sortie alléchante en Premier League

Selon les informations du média Coluna Do Fla, Aston Villa est très séduit à l'idée de recruter Gerson lors du prochain mercato hivernal. Le club de Birmingham, qui entretient de bonnes relations avec l'OM, voudrait convaincre les Phocéens de lâcher leur pépite. Et ces derniers ne seraient pas si opposés à un départ prochain de Gerson. Pablo Longoria a même fixé son prix à 30 millions d’euros pour son joueur en fin de contrat en juin 2026, sachant que 20 à 25 % de cette somme sera reversée à Flamengo dans le cadre de l’accord conclu il y a un an entre l’OM et le club brésilien. Un montant qui ne devrait pas faire peur à Aston Villa, qui veut frapper fort sur le marché afin de revoir ses ambitions à la hausse en Premier League. Reste à savoir désormais si le challenge botterait Gerson, lui qui dispute actuellement la Ligue des champions avec l'OM. Mais toujours d'après Coluna Do Fla, l'ancien de la Roma envisage bien un départ cet hiver en raison des critiques qu'il a reçues ces derniers jours. En cas de signature à Aston Villa, il y rejoindrait deux anciens Marseillais, à savoir Morgan Sanson et Boubacar Kamara, sans oublier ses compatriotes Diego Carlos et Philippe Coutinho.