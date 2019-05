OM : Edouard Mendy à Marseille, c'est mort et il dit pourquoi

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’un gardien pour concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine, l’Olympique de Marseille apprécie deux joueurs de Ligue 1 : Benjamin Lecomte et Edouard Mendy. Mais les deux dossiers s’annoncent délicats à boucler, et cela pour plusieurs raisons. En ce qui concerne le gardien du Stade de Reims, véritable révélation de la saison en L1 à ce poste, la Premier League est déjà sur le coup. Selon Christophe Lollichon, entraîneur historique des gardiens de Chelsea, il sera ainsi très difficile pour Marseille de rafler la mise. Mais pas (encore) impossible…

« Reims a vraiment fait une excellente pioche avec lui. Peut-être qu'à l'OM on n'a pas su détecter ce talent qu'il avait en lui, mais ce n'était peut-être pas le bon moment aussi. En tout cas, c'est un super gardien que l'on suit forcément en Premier League. Quand vous faites près de 2 mètres (1m97), avec un tel jeu au pied, un tel placement et une prise d'initiative comme il a, si des recruteurs ne le regardent pas, c'est qu'ils doivent changer de métier (rires). En plus, je sais que c'est un très bon mec. Si une grosse équipe française parvient à le recruter, chapeau, parce qu'il y aura sûrement du monde dessus » a expliqué sur LePhocéen le coach des gardiens de Chelsea, pessimiste pour Marseille dans le dossier Edouard Mendy. Même si en période de mercato, les surprises sont nombreuses…