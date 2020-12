OM : Direction MU au mercato, Longoria n'a peur de rien

Dans : OM.

Recruter avec des moyens limités, ce sera le crédo de nombreux clubs en Europe cet hiver. Notamment à l’OM, où l’idée est plus de laisser partir quelques joueurs maintenant que la Coupe d’Europe est définitivement terminée.

L’effectif est suffisamment étoffé, et l’Olympique de Marseille sera cette fois à l’écoute des offres pour des éléments comme Sanson, Caleta-Car, voire Amavi, Thauvin ou Kamara. Pablo Longoria devrait avoir du travail, mais il se doit aussi d’anticiper, et pourquoi pas de ne pas laisser passer une bonne affaire. Ainsi, l’OM est annoncé sur la piste de Timothy Fosu-Mensah, qui devrait quitter Manchester United cet hiver après avoir refusé de prolonger son contrat. Il faut dire que l’arrière droit a disparu de la circulation après un premier match comme titulaire cette saison. Une défaite face à Crystal Palace, une performance manquée, et le défenseur de 22 ans a été complètement oublié par Ole-Gunnar Solskjaer. Une proposition de prolongation de contrat pour trois ans et demi lui a été faite il y a quelques temps, mais elle semble désormais aux oubliettes.

C’est plutôt vers l’étranger que se tourne le Néerlandais, qui est suivi par l’OM, mais aussi le Hertha Berlin, affirme ainsi Football Insider. Les deux clubs apprécient visiblement les qualités de Fosu-Mensah, qui a pourtant pu se montrer quelques minutes seulement ces dernières semaines, à l’occasion de deux apparitions en fin de match dans la poule de Ligue des Champions. C’est bien maigre, mais suffisant pour l’OM afin de tenter sa chance avec un jouer pour lequel Manchester United ne se montrera clairement pas gourmand. Intéressant à l’heure où Hiroki Sakai commence à sérieusement piocher, depuis le départ non compensé de Bouna Sarr au Bayern Munich.