OM : Direction la Ligue 2, Milik fait déjà une victime à Marseille

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, le Polonais Arkadiusz Milik devrait pousser un attaquant vers la sortie. Il s’agira du jeune Marley Aké, peu utilisé par l’entraîneur André Villas-Boas cette saison.

A en croire plusieurs sources en France comme en Italie, Arkadiusz Milik se dirige tout droit vers l’Olympique de Marseille. L’indésirable de Naples a donné son feu vert au club phocéen qui, malgré les 15 millions d’euros initialement réclamés, s’est visiblement rapproché d’un accord avec son offre à 7 millions d’euros hors bonus. Il faudra bien sûr attendre la confirmation de ce transfert dans les prochains jours mais en cas d’officialisation, il s’agirait d’un joli coup pour le vice-champion de France qui s’offrirait enfin le grand attaquant dont ses supporters rêvent depuis des années. Autant dire qu’une fois prêt physiquement, l’international polonais s’installera vite dans le onze d’André Villas-Boas au détriment de Dario Benedetto qui deviendrait une simple doublure dans l’effectif olympien.

Et l’autre conséquence, c’est que le jeune Marley Aké (20 ans), déjà peu utilisé, va totalement disparaître des plans de l’entraîneur. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille lui ouvre en grand la porte de sortie pour un prêt cet hiver. Les clubs français de Nîmes, Sochaux et du Havre sont intéressés par son profil en France, révèle Foot Mercato, qui cite également Courtrai et les Néerlandais du Fortuna Sittard parmi ses prétendants à l’étranger. Mais pour le moment, c’est le HAC qui tiendrait la corde pour accueillir le jeune Marseillais, apparemment disposé à descendre en Ligue 2 pour augmenter son temps de jeu, lui qui n’a débuté aucune des 13 rencontres disputées cette saison toutes compétitions confondues.