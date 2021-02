OM : Di Meco n’en peut plus, Eyraud doit partir

Dans : OM.

En multipliant les interventions médiatiques samedi soir et dimanche, Jacques-Henri Eyraud a creusé davantage le fossé qui le sépare des supporters de l’OM.

Les incidents intervenus samedi après-midi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ont mis Jacques-Henri Eyraud dans une colère noire, et le président de l’Olympique de Marseille a tenu à le faire savoir. Entre samedi soir et dimanche, l’ancien dirigeant de Disney a multiplié les interventions à la télé, de Canal + à TF1 en passant par Téléfoot La Chaîne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que « JHE » n’a pas vraiment joué l’apaisement avec les supporters, qu’il semble de plus en plus considéré comme les ennemis du club. Des propos qui dépassent totalement Eric Di Meco, lequel a purement et simplement conseillé à Jacques-Henri Eyraud de quitter Marseille au plus vite.

« Chaque fois qu’il parle, ça creuse encore un peu plus l’écart qu’il y a entre lui et les supporters. Ils sont irréconciliables, le président creuse le fossé qui existe entre les supporters et lui à chaque prise de parole. Il va être très difficile pour lui de gouverner. J’ai l’impression qu’il n’aime pas les supporters de cette ville, j’ai l’impression qu’il n’aime pas l’histoire du club qu’il dirige. Ne restez pas président. Comment tu peux être président d’un club si tu n’aimes pas la ville dans laquelle est ce club, les supporters qui supportent ce club et l’histoire de ce club ? Ne restez pas là » a lancé le consultant de RMC, fin connaisseur du contexte marseillais et qui a bien conscience que le divorce est plus que consommé entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters phocéens. De son côté, le patron de l’OM affirme pourtant disposer du soutien d’une majorité silencieuse des sympathisants de l’OM…