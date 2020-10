OM : Di Meco a un flash, Marseille monstrueux en Europe ?

Dans : OM.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille débutera sa campagne de Ligue des Champions par un déplacement sur la pelouse de l’Olympiakos.

Les hommes d’André Villas-Boas n’auront pas le droit à l’erreur pour cette entrée en lice car une semaine plus tard, ce sera Manchester City qui se dressera sur leur route. L’OM doit prendre des points à Athènes et pour cela, il faudra montrer un visage bien plus conquérant que celui affiché en Ligue 1 depuis quelques semaines, même si la prestation face aux Girondins de Bordeaux tend à rassurer tout le monde. Mais au fond, les deux compétitions n’ont rien à voir et le visage de l’Olympique de Marseille sera forcément différent sur la scène européenne selon Eric Di Meco, lequel croit dur comme fer à une métamorphose totale des Marseillais en Ligue des Champions, comme il l’a indiqué sur RMC.

« J'ai du mal à visionner ce qui peut se passer avec le Covid. Manchester City est favori mais souffre cette saison. Personne ne sait ce qui peut se passer, ce qui rend cette poule intéressante. Il y a peut-être un coup à jouer pour l'OM, mais il va falloir que l'équipe hausse son niveau. Si André Villas-Boas trouve la bonne formule, ça peut être sympa. D'autant que ce club est capable de faire de belles saisons européennes même quand il connaît des difficultés en championnat. On a eu les exemples de 2004 et 2012. L'OM est capable de se transcender pour cette compétition » a commenté le Vauclusien, pour qui l’Olympique de Marseille a les cartes en main pour se faire plaisir en coupe d’Europe. Avec la possibilité de se qualifier en huitième de finales dans un groupe homogène. A condition bien sûr de ne pas manquer les rendez-vous cruciaux face à l’Olympiakos et au FC Porto. Début de la mission mercredi à 21 heures, dans un stade grec à huis clos total.