OM : Des arbitres anti-marseillais, Jordan Amavi n’est pas parano

Jordan Amavi n’apprécie pas vraiment la facilité avec laquelle les arbitres donnent des cartons aux joueurs marseillais, et le dit clairement.

Deuxième de Ligue 1 avec une confortable avance, l’Olympique de Marseille est en position de force et réalise une saison clairement inespérée. Vus les déboires de l’an passée, il était en effet difficile de prévoir un tel réveil, surtout avec un effectif assez peu modifié. Mais à l’image des prestations de Jordan Amavi, l’OM revient de loin et sait faire preuve de courage, de solidarité et d’efficacité défensive pour enchainer les résultats positifs. L’arrière gauche savoure ce retour au premier plan, que ce soit sur le plan personnel ou collectif, même si on lui met encore des bâtons dans les roues. Et ce ne sont plus les critiques des supporters ou des journalistes, mais l’attitude des arbitres, qui cartonnent un peu trop l’OM à son goût.



« Vous trouvez les arbitres sévères avec l'OM ? Oui. On ne se laisse pas marcher dessus, c'est vrai. Mais des fois j'ai l'impression que... En fait, avant d'être ici, j'entendais beaucoup de gens se plaindre des décisions contre Marseille, y compris mon cousin, qui est fan de l'OM, ou des amis. Je m'amusais avec eux de ce côté un peu parano. Mais, maintenant que j'y suis, je comprends mieux ce qu'ils ressentent (rire) », a livré dans L'Equipe Jordan Amavi dans les colonnes de L’Equipe. Un sentiment d’injustice qui doit certainement être lié au fait que l’ancien niçois a déjà pris 8 cartons jaunes en 26 matchs cette saison en Ligue 1. Un avis partagé par son président Jacques-Henri Eyraud.