OM : Un arbitre anti-Marseille ? Eyraud balance

Dans : OM, Ligue 1.

On se souvient qu'après OM-Rennes, Olivier Létang avait hurlé au scandale en laissant entendre que Frank Schneider était clairement un arbitre qui n'aimait pas le club breton, le dirigeant rennais avouant même avoir écrit à la commission des arbitres lorsqu'il avait appris la désignation de ce dernier pour la rencontre à Marseille. Mais le patron du Stade Rennais n'est pas le seul à avoir un arbitre dans le collimateur puisque ce mercredi Jacques-Henri Eyraud a confié que lui aussi était très agacé par un sifflet français, à savoir Amaury Delerue. C'est ce dernier qui avait expulsé Boubacar Kamara et Dimitri Payet lors du récent Marseille-Montpellier.

Et le président de l'Olympique de Marseille de faire remarquer que l'arbitre voyait souvent rouge contre l'OM. « Je ne vais pas rentrer dans une polémique et mettre sur la place publique des échanges que j'ai pu avoir avec des arbitres ou des responsables de l'arbitrage. J'en ai eu souvent. Il y a un juste un cas, qui fait qu'un arbitre (M. Delerue) a délivré quatre cartons rouges à des joueurs de l'OM en cinq rencontres. Cela me paraissait simplement un chiffre qui justifiait une explication, et je n'en ai pas eu. Peut-être que ça viendra une prochaine fois », a confié Jacques-Henri Eyraud, qui a été suspendu 4 matches, dont 2 avec sursis, suite à une visite dans le vestiaire d'Amaury Delerue après ce fameux OM-MHSC.