OM : David Luiz tenté par Marseille

Dans : OM.

En fin de contrat à Arsenal, David Luiz va, à 34 ans, effectuer un choix décisif pour la fin de sa carrière.

Il est en effet libre de s’engager où bon lui semble, et doit donc décider principalement s’il rentre au pays pour un dernier contrat, ou s’il poursuit son aventure en Europe jusqu’au bout. Jusqu’à il y a peu, l’offre de Flamengo le tentait énormément, lui qui retrouverait ainsi un championnat qu’il a très peu connu, si ce n’est lors de ses débuts sous les couleurs de Vitoria, le club de Salvador de Bahia. Un accord oral a même été trouvé avec Flamengo, qui ne peut lui proposer un salaire dans la lignée de ce qu’il touche à Arsenal, mais peut en revanche lui offrir un contrat longue durée, notamment dans le but de rester compétitif jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, si jamais il reste dans les plans du sélectionneur. Mais l’arrivée de l’OM dans ce dossier a changé les choses. Selon BeIN Sports, le défenseur central prend très au sérieux la possibilité de rejoindre la formation dirigée par Jorge Sampaoli, au point de remettre à plus tard son envie de revenir au Brésil.

L’intérêt de l’OM s’est ainsi concrétisé avec notamment la perspective d’évoluer dans une défense à 5, où il s’est toujours montré beaucoup plus à l’aise dans sa carrière. Son passé de joueur du PSG, où il n’a pas particulièrement marqué les esprits en deux saisons, n’est en tout cas pas un frein pour une telle opération. Le coût financier pourrait en revanche en être un, même si le Brésilien va aussi devoir faire des efforts. Cette saison avec Arsenal, entre cartons et boulettes, il n’a pas toujours été au niveau attendu, et semble bien loin de l’époque où il terrorisait les attaquants adverses avec sa manière de défendre en avançant et son impact dans les contacts. Il représenterait toutefois une belle prise pour l’OM, qui a aussi besoin d’expérience alors que Pablo Longoria adore cibler les jeunes talents, notamment en Amérique du Sud.