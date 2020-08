OM : Cuisance craque, c’est bon pour Marseille

Dans : OM.

En raison du risque important de voir partir Morgan Sanson ou Maxime Lopez au mercato, l’OM a activé la piste Michaël Cuisance au mercato.

Pour le club phocéen, il n’est évidemment pas question de recruter le milieu de terrain du Bayern Munich afin d’étoffer davantage l’effectif actuel. En revanche, il est clair que l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach sera sollicité par l’Olympique de Marseille en cas de départ de Morgan Sanson, pisté en Angleterre, ou de Maxime Lopez, lequel a une belle cote en Espagne. Et vraisemblablement, le milieu français du Bayern Munich ne serait plus opposé à un départ vers Marseille, si l’on se fie aux dernières révélations de Kicker.

Le média a clairement fait savoir qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre le Bayern Munich et Michaël Cuisance. En cause, les choix du coach bavarois Hans-Dieter Flick lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Chelsea ce week-end. Michaël Cuisance n’aurait pas tout simplement pas apprécié que son entraîneur ne le fasse pas entrer en jeu, malgré la possibilité d’effectuer cinq changements et alors que la qualification du champion d’Allemagne en titre était d’ores et déjà acquise. Pour rappel, Canal + indiquait pas plus tard que dimanche soir que la piste Michaël Cuisance était toujours très chaude pour Marseille, notamment en cas de départ de Morgan Sanson. Les récentes tensions entre le joueur et le Bayern jouent clairement en faveur d’André Villas-Boas et de Pablo Longoria. Reste maintenant à voir si un milieu de terrain de l’effectif phocéen trouvera une porte de sortie au mercato afin d’accélérer la venue de Michaël Cuisance.