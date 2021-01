OM : Contact établi, Longoria fonce sur Demarai Gray !

Dans : OM.

A moins d’un immense retournement de situation, Florian Thauvin ne sera plus un joueur de l’Olympique de Marseille l’été prochain.

En fin de contrat en juin, le meilleur buteur de l’OM n’a toujours pas reçu la moindre proposition de contrat de la part de ses dirigeants. En raison de la crise du Covid-19 et du non-paiement des droits télévisuels par Mediapro, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ne disposent pas de la surface financière nécessaire afin de prolonger un joueur émargeant à plus de 400.000 euros mensuels. Une vente cet hiver est ainsi envisageable, même si le plus probable demeure un départ libre en fin de saison pour « Flotov ». Economiquement, il s’agit d’un énorme coup dur pour Frank McCourt. Sportivement, il sera également difficile de s’en remettre.

Pablo Longoria a néanmoins activé ses réseaux afin de dénicher le successeur de Florian Thauvin sur le marché des transferts. Et à en croire les informations de France Football, confirmant des rumeurs parues plus tôt en Angleterre, l’Olympique de Marseille cible bel et bien Demarai Gray, l’ailier de 24 ans évoluant à Leicester. Selon les informations du média, des discussions ont d’ores et déjà eu lieu entre l’entourage de l’attaquant anglais et les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria en tête. Le directeur du football phocéen a pris ce dossier en main et souhaite le faire aboutir en début de mercato estival. Financièrement, Marseille a tout à gagner dans ce dossier car à l’instar de Thauvin, l’ailier de Leicester sera libre en juin prochain. L’intention de l’OM est de rafler la mise pour zéro euro au mois de juin. Toutefois, cette situation contractuelle a attiré plusieurs autres écuries, dont les noms n’ont pas encore filtré. Reste maintenant à voir si Marseille trouvera les arguments afin de convaincre Demarai Gray de tenter sa chance du côté de l’Orange Vélodrome.