OM : Un gros coup pour un attaquant anglais, Longoria est à la lutte

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs dossiers. Dont celui qui concerne l’Anglais Demarai Gray du côté de Leicester City.

Incapable de miser gros sur la perle rare, l’Olympique de Marseille devra dénicher la bonne affaire pour répondre à la demande d’André Villas-Boas. L’entraîneur portugais, en manque de solutions derrière l’avant-centre argentin Dario Benedetto, réclame la signature d’un attaquant capable d’évoluer en pointe. C’est pourquoi le directeur du football Pablo Longoria étudie le marché des joueurs prochainement libres, où l’Espagnol a notamment coché le nom du Napolitain Arkadiusz Milik. Mais en Angleterre, un autre profil est annoncé dans le viseur du club phocéen. Selon les informations du Sun, le vice-champion de France apprécie les qualités de Demarai Gray (24 ans).

Et l’Olympique de Marseille est loin d’être le seul puisque le tabloïd britannique ajoute l’AS Monaco, le Benfica Lisbonne et plusieurs pensionnaires de Bundesliga sur cette piste. Il faut dire que l’attaquant de Leicester City arrive bientôt à la fin de son contrat, lui qui a refusé de prolonger chez les Foxes, d’où la décision du manager Brendan Rodgers de le mettre au placard (1 match de Premier League cette saison). L’ex-international Espoir anglais (26 sélections) a donc l’intention de partir cet hiver ou librement l’été prochain. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille aura les moyens sportifs et surtout financiers de l’attirer. Certes, sa situation contractuelle est avantageuse. Mais Demarai Gray réclamera probablement un salaire confortable et peut-être même une prime à la signature étant donné le nombre de clubs intéressés…