OM : City est malade, un énorme coup à jouer au Vélodrome ?

Battu par l’Olympiakos la semaine dernière, l’OM se prépare à affronter l’épouvantail de son groupe de Ligue des Champions mardi soir, à savoir Manchester City.

La formation d’André Villas-Boas est loin d’être favorite face à celle de Pep Guardiola. Néanmoins, Manchester City n'affiche pas un niveau exceptionnel depuis le début de la saison en Premier League. Accroché par Leeds il y a trois semaines, le vice-champion d’Angleterre a galéré pour battre Arsenal avant d’être accroché par West Ham ce week-end. Plus que jamais, il y a un coup à jouer pour l’Olympique de Marseille selon Éric Roy. Un constat d’autant plus valable que Sergio Agüero et Gabriel Jesus devraient manquer le déplacement à l’Orange Vélodrome…

« Le problème, c'est justement qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Ce qui est sûr, c'est que l'OM les prend dans leur plus mauvaise période. On ne les reconnait pas depuis le restart et le F‌inal 8. La saison dernière, je disais souvent que Liverpool était la meilleure équipe sans ballon et City la meilleure avec le ballon. De par leur jeu collectif et leurs déplacements, ils étaient capables de faire exploser n'importe quel adversaire. Là, on voit une équipe qui ronronne, qui manque de rythme, et qui, de plus, ne pourra probablement pas compter sur Aguero et Jesus, deux joueurs qui peuvent débloquer des situations dans la surface. Du coup, si on est sûrs qu'ils auront la possession de balle, on ne sait pas ce qu'ils ont feront (…) Villas-Boas est pour moi un grand entraîneur et il trouvera la bonne configuration, mais il est vrai que des équipes ont obtenu des résultats contre eux un système à 3 défenseurs comme Wolverhampton qui l'avait très bien fait également » a jugé sur Le Phocéen Éric Roy, persuadé que l’Olympique de Marseille peut réaliser un énorme coup face à Manchester City mardi soir en Ligue des Champions. Le peuple olympien n’attend que ça…