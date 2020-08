OM : Cinq clubs sur Sarr, son prix dévoilé

Dans : OM.

Après s’être offert les services de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye, l’OM va devoir penser à vendre quelques joueurs afin de faire rentrer de l’argent au mercato.

Le nom de Morgan Sanson est régulièrement cité Outre-Manche, mais un autre joueur de l’Olympique de Marseille bénéficie d’une belle cote sur le marché des transferts. Il s’agit de Bouna Sarr, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2022. Très coté depuis son repositionnement réussi au poste de latéral droit par Rudi Garcia il y a deux ans, le Franco-Guinéen figure toujours dans les petits papiers du FC Séville, selon les informations divulguées par Estadio Deportivo ce vendredi. Mais le média andalou dévoile que quatre autres clubs sont sur la piste de Bouna Sarr, prêts à dégainer une offre à tout moment.

Le Borussia Dortmund, qui recherche activement un successeur à Achraf Hakimi, fait partie des clubs intéressés, au même titre que Crystal Palace, Everton et West Ham. Il y a plusieurs semaines, l’Atlético de Madrid avait également manifesté son intérêt pour l’ancien attaquant du FC Metz mais selon le média sévillan, Diego Simeone a mis fin à cette piste. Le manager madrilène aurait notamment été refroidi par les exigences de Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier. Et pour cause, le président marseillais n’a aucunement l’intention de brader l’un de ses joueurs les mieux valorisés, et réclamerait au minimum 10 ME pour le vendre. Au vu du nombre de clubs intéressés, Pablo Longoria pourrait même faire jouer la concurrence afin de faire grimper les enchères. Reste à voir si les intérêts des clubs allemands, espagnols et anglais pour Bouna Sarr se matérialisera par des offres concrètes dans les semaines à venir. De son côté, il est clair que le joueur ne devrait pas donner suite aux intérêts de clubs non-qualifiés pour la coupe d’Europe comme c’est le cas de West Ham ou Everton…