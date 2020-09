OM : Cet attaquant est 100 % hors-budget, Longoria fonce quand même

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille s’est lancé sur la piste menant au Nigérian Emmanuel Dennis. Mais le budget limité du club phocéen devrait représenter un obstacle insurmontable.

Sans tenir compte des éventuels départs à compenser, l’Olympique de Marseille a bien avancé dans son recrutement. Le club phocéen a déjà enregistré les signatures du milieu Pape Gueye, du défenseur central Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, et celle du latéral gauche Yuto Nagatomo. Le tout sans dépenser un centime en indemnité de transfert. Il ne reste plus qu’à attirer le jeune attaquant souhaité par l’entraîneur André Villas-Boas. On a notamment cité les noms du Rémois El Bilal Touré, du Rennais Lucas Da Cunha et du Merengue Borja Mayoral. Et ce mercredi, Manu Lonjon ajoute un nouvelle cible à la short list de Pablo Longoria.

En effet, le directeur du football « vient d’entrer dans la course » pour Emmanuel Dennis (22 ans), annonce le spécialiste mercato. Il est vrai que l’attaquant de Bruges, qui s’était illustré avec un doublé inscrit contre le Real Madrid (2-2) en Ligue des Champions la saison dernière, correspond au profil recherché par le coach portugais. Mais on voit mal comment le vice-champion de France pourrait se permettre de se l’offrir. Rappelons que l’Olympique de Marseille voudrait miser environ 6 M€ sur son futur avant-centre, bien loin des 20-25 M€ réclamés par le club belge pour le Nigérian sous contrat jusqu’en 2022, et désireux de franchir un cap cet été.