OM : Ce transfert qui pourrait faire les affaires de l'OM au mercato

Transféré à Swansea l’été dernier en provenance de Las Palmas, où il était l’un des meilleurs joueurs de Liga au poste de milieu défensif, Roque Mesa va retrouver l’Espagne. Effectivement, Estadio Deportivo affirme ce dimanche que le FC Séville a conclu l’arrivée du joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un transfert qui peut sembler assez anodin en France, mais qui pourrait en réalité bouleverser la fin du mercato de l’Olympique de Marseille…

Effectivement, Vincenzo Montella va désormais pouvoir compter sur un bon nombre de milieux de terrain (Banega, Roque Mesa, Nzonzi…) et pourrait ainsi libérer Guido Pizarro, annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille depuis le début du week-end. Pour rappel, Hugo Garcia, journaliste très proche du club andalou, expliquait samedi que l’OM était proche de boucler le transfert de l’ex-milieu de terrain des Tigres et qu’il n’y avait qu’un million d’euro de différence entre l’offre de l’OM et les exigences du FC Séville. A suivre…