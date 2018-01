OM : Affolement pour Pizarro, l’OM fonce, d’autres clubs arrivent

Dans : OM, Mercato, Liga.

Arrivé l’été dernier en provenance du Mexique, Guido Pizarro pourrait changer de cap dès cet hiver. Peu enclin à continuer l’aventure à Séville depuis le changement d’entraineur, le milieu de terrain argentin rêve de retourner aux Tigres de Monterrey, son ancien club. Toutefois, à l’heure actuelle, la formation mexicaine est loin d’avoir l’avantage. C’est un privilège qui revient à l’OM, qui fait le forcing pour récupérer le natif de Buenos Aires. Selon Hugo Garcia Perez, suiveur du club andalou notamment pour le Diario de Girona, le FC Séville, qui n’était au premier abord pas vendeur pour son joueur est sur le point de craquer.

Les négociations pour un transfert avec l’OM avancent bien, et les discussions diffèrent pour le moment sur un million d’euros. Mais rien n’est gagné, car d’autres clubs ont senti le vent tourner et se sont invités dans ce dossier qui pourrait donc se compliquer. Surtout que Guido Pizarro affiche toujours sa préférence pour les Tigres. Néanmoins, l’OM fait le forcing et au niveau des deux clubs concernés, cela pourrait bien coller prochainement.