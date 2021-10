OM : Ce transfert était bouclé, tout s’écroule

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Prêté par l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic vit un début de saison cauchemardesque du côté de Benfica. L’option d’achat a pour le moment peu de chances d’être levée.

Pablo Longoria avait coché son nom dès le début du dernier mercato estival. Nemanja Radonjic devait partir pour libérer une place dans l’effectif olympien. Déjà prêté en deuxième partie de saison au Hertha Berlin, l’ailier serbe avait réalisé des performances correctes en Bundesliga. Auteur d’un but et de deux passes, il avait convaincu le club allemand de l’acheter. L’OM et le Hertha Berlin ont négocié tout l’été mais n’ont finalement jamais réussi à se mettre d’accord. Même pour un nouveau prêt. Au milieu du mois d’août, un nouveau club est alors entré dans la danse : Benfica. L’affaire a été bouclée en assez peu de temps. Nemanja Radonjic, qui ne s’est jamais imposé réellement à l’OM malgré de bonnes performances avec André Villas-Boas, est parti se relancer, à 25 ans, au Portugal. Cette tentative a tout l’air d’un retentissant échec un peu moins de deux mois plus tard.

32 petites minutes de jeu pour Radonjic

Nemanja Radonjic n’a pas gagné de temps de jeu au Benfica. Bien au contraire. Depuis son arrivée à Lisbonne, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade n’a disputé que 32 petites minutes de jeu, sur un seul match, contre le Dynamo Kiev à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Il était rentré à la 59e minute à place d’Everton. Jorge Jesus, l’entraîneur du club portugais, ne lui fait jusqu’ici pas confiance. Et Nemanja Radonjic a en plus traîné une petite blessure. Quoi qu’il en soit, l’option d’achat quasi automatique en fonction d’un certain nombre de matchs disputés, a pour le moment peu de chances d’être levée. Pablo Longoria peut déjà commencer à s’inquiéter car elle est estimée à 8 ME. Dans sa situation, l’OM ne crache pas dessus. Loin de là. Surtout pour un joueur acheté 12 ME en 2018.