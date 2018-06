OM : Ce joueur au salaire colossal veut rester à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Mardi, un intérêt de Leganès pour Aymen Abdennour était évoqué par Marca.

Utilisé à seulement 14 reprises par Rudi Garcia cette saison, l’international tunisien ne figure plus dans les plans de son entraîneur. Ainsi, l’Olympique de Marseille devrait le pousser vers la sortie. Et de son côté, le journal AS explique que le FC Valence a indiqué au club phocéen qu’il était « responsable » de l’avenir du joueur. Et pour cause, le club espagnol a prêté le défenseur de 28 ans pour deux saisons et c’est donc à Marseille de se débrouiller au mercato…

Pisté en Turquie, le joueur a un salaire colossal puisqu’il touche 2,2 ME par an. Et c’est précisément car il touche un joli pactole à Marseille qu’il ne s'affole pas pour faire ses valises au mercato. En effet, sur son compte Twitter, le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire a confirmé qu’Aymen Abdennour n’était pas « pressé » de quitter Marseille. Autant dire que l’opération dégraissage sera délicate pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta cet été dans la cité olympienne…