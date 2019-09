OM : Ce flop est ambitieux, Villas-Boas adore ça

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Après six journées de Ligue 1, Saif-Eddine Khaoui ne totalise que 8 petites minutes avec l’Olympique de Marseille. Prêté à Caen la saison dernière, l’international tunisien était proche de quitter le club cet été durant le mercato. Mais malgré les conseils du coach André Villas-Boas, le milieu de l’OM a souhaité poursuivre dans la cité phocéenne, où il souhaite prouver sa valeur. Un état d’esprit de conquérant que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a particulièrement apprécié.

« Saif on est très content de lui. En début de saison on a parlé de le laisser continuer en prêt. Il m’a demandé une opportunité et on a été très direct. Je lui ai dit : je peux te donner cette opportunité et peut-être qu’en décembre tu auras que quinze minutes et que ça ne t’ira pas. Il m’a dit "je veux essayer, rester, lutter pour ma place". Il est très bien, il peut jouer. Il est très bien entré contre l’ASSE. Sur le milieu nous sommes bien, mais il reste une option » a indiqué l’ancien entraîneur du FC Porto au sujet de Khaoui, retenu dans le groupe pour affronter Dijon. Et qui pourrait profiter des absences cumulées de Payet et de Thauvin pour gratter un peu de temps de jeu…