OM : Ce duo génial fait saliver Pierre Ménès au mercato

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, l’Olympique de Marseille pense à Mbaye Niang, auteur d’une saison pleine à Rennes.

Et visiblement, l’intérêt que portent les dirigeants phocéens au buteur sénégalais est réciproque puisque sur l’antenne de Canal + dimanche, l’ancien buteur de l’AC Milan s’est dit très intéressé par un transfert à Marseille. Bien évidemment, le deuxième de L1 en 2019-2020 devra vendre avant de pouvoir se positionner sur un tel joueur. Mais si le transfert devenait ensuite possible, alors il est clair que Marseille réaliserait une bonne opération selon Pierre Ménès, qui imagine notamment un duo très complémentaire entre Mbaye Niang et Dario Benedetto sur le front de l’attaque phocéenne.

« Marseille doit déjà vendre. Mais oui, c’est rare de voir un joueur prêt à sacrifier son salaire car un club lui fait envie. Cela ne m’étonne pas de la part de Mbaye (Niang). Je l’ai connu quand il débutait, je le connais aujourd’hui. Ce n’est plus la même personne. Il est beaucoup plus calme mais également beaucoup plus mature que par le passé. Il a réalisé une belle saison à Rennes car il a été souvent seul en pointe. Je ne suis pas certain que ce soit qielqu'un qui soit fait pour jouer seul en pointe donc j’aimerais beaucoup le voir associer à un joueur comme Benedetto à Marseille » a indiqué le consultant du Canal Football Club, persuadé que l’association du Sénégalais et de l’Argentin pourrait faire des ravages en Ligue 1. Reste maintenant à voir si l’OM aura 15 ou 20 ME à poser sur un seul joueur cet été. C’est loin d’être une certitude au vu des finances assez désastreuses du club olympien…