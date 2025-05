OM ‍: Ce dossier XXL était bouclé, tout s'écroule

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En difficulté en défense centrale, l'OM fait le forcing pour faire signer Aymeric Laporte. Mais un nouvel élément financier entre en ligne de compte, et pourrait tout chambouler.

Désireux de quitter Al-Nassr, Aymeric Laporte a néanmoins encore une année de contrat restante. Un élément qui pourrait avoir son importance car les clubs saoudiens n’ont pas envie de passer pour des pigeons à chaque fois, en libérant les joueurs malgré leur contrat en cours. Un petit bras de fer qui a déjà eu lieu par le passé, et qui a toujours permis aux joueurs de partir librement, en rompant leur engagement à l’amiable. Mais les contrats pour jouer en Arabie saoudite sont de plus en plus importants, et de plus en plus longs, et les dirigeants de la Saudi Pro League ne se laissent plus faire aussi facilement.

Cela pourrait compter pour le défenseur français, devenu par la suite international espagnol et vainqueur de l’Euro 2024. En effet, La Provence l’a confirmé récemment, les discussions pour faire signer Aymeric Laporte à l’OM sont en bonne voie, et la qualification en Ligue des Champions a permis de se rapprocher un peu plus de cet objectif. Mais Pablo Longoria a été clair, il n’envisage cette arrivée que sous le statut de joueur libre, sans indemnité de transfert à payer alors que l’ancien de Bilbao et Manchester City est sous contrat jusqu’en 2026.

Galatasaray prêt à payer

Si Al-Nassr exigeait une indemnité cela pourrait compliquer la donne. Et la simplifier pour Galatasaray, qui est prêt à payer un transfert pour régler l’affaire et récupérer un joueur majeur, affirme Fotomac. La formation d’Istanbul a validé son billet en Ligue des Champions, et entend se renforcer avec des joueurs habitués aux matchs de haut niveau. Des contacts ont déjà eu lieu entre l’entourage de Laporte et Galatasaray, signe que toutes les options sont ouvertes, même si cela n’empêche pas l’OM de toujours penser qu’il est en tête dans ce dossier.