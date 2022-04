OM : Caleta-Car se fait défoncer, il n'est pas le seul !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille s’est incliné 3-2 à Rotterdam ce jeudi soir. La défense méconnaissable est pointée du doigt, avec Caleta-Car en ligne de mire.

Tout est encore jouable en vue du match retour au Vélodrome, surtout après les énormes occasions manquées ou repoussées de l'OM lors de cette demi-finale aller. Dans ce match complètement fou, l’erreur de Duje Caleta-Car sera toutefois à marquer au fer rouge. Le défenseur croate a raté sa passe à Steve Mandanda juste après la reprise, et a littéralement donné le but à l’attaquant du Feyenoord, pour inscrire le 3-2. Plus aucun but n’ayant été marqué après malgré une pléthore d’occasions, l’ancien de Salzbourg a pris cher sur les réseaux et auprès des consultants. Il faut dire que toute la défense marseillaise a semblé apathique, et « DCC » en tête de gondole. Pour Olivier Rouyer, le Croate est passé au travers et a coûté la défaite, même s’il y avait encore 45 minutes pour égaliser après sa boulette.

Caleta-Car et ses compères de la défense ont pris l'eau

« L’erreur de Caleta-Car sur le 3e but du Feyenoord, c’est la conséquence de son match. Moi je l’ai trouvé nul du début à la fin. Tu fais une erreur grossière alors que ton équipe s’est arrachée pour revenir de 0-2 à 2-2. Il a été blessé deux fois, il est resté par terre. A partir de ce moment-là, il n’était nulle part. Et à la mi-temps, il est pas revenu. Et résultat, il a ce geste de retenu qui coûte la défaite », a balancé l’ancien international français sur La Chaine L’Equipe. Une attaque sans concession pour un joueur qui a retrouvé grâce aux yeux de Jorge Sampaoli ces derniers mois, notamment au détriment de Leonardo Balerdi et d’Alvaro Gonzalez. Mais ce retour comme un titulaire régulier n’a pas été payant ce jeudi, et Duje Caleta-Car s’est pris la foudre sur les réseaux sociaux après sa performance très timorée. Même chose dans les journaux au lendemain du match avec cette appréciation inévitable dans La Provence. « Les relances approximatives de la défense centrale, celles de Caleta Car en particulier, ont fini par coûter le troisième but à l'OM. Le Croate a vécu une soirée très difficile et a été remplacé après l'heure de jeu », a livré le quotidien local, qui a délivré la note de 2,7 sur 10 au défenseur central marseillais. Soit dans la même veine que ses compères de l’axe, puisque Luan Peres, lui aussi très fébrile a reçu un 2, et William Saliba, méconnaissable dans ses choix, a récolté un 3 sur 10.