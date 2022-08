OM : Caleta-Car à prix cadeau, deux clubs hallucinent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Poussé vers la sorite, Duje Caleta-Car a enfin deux sérieuses touches pour quitter l'OM en cette fin de mercato.

Toujours pas de grosse vente en vue à l’Olympique de Marseille et cela commence certainement à démanger Pablo Longoria, mis sous pression sur ce thème précis par Frank McCourt. L’OM ne peut pas faire que acheter, même à prix réduit ou par le biais de prêt, et a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses. Pour le moment, ce sont simplement des départs en prêt qui se mettent en place, à l’image de ceux de Pol Lirola et Konrad De La Fuente. Mais un joueur annoncé sur le départ depuis désormais 18 mois pourrait enfin quitter l’effectif d’Igor Tudor. Il s’agit de Duje Caleta-Car, qui a beau être un compatriote de l’entraineur marseillais, a bien compris qu’il serait partant en cas de belle offre. Alors que Liverpool était prêt à mettre 23 millions d’euros pour faire signer le défenseur central, l’OM avait refusé cette offre en janvier 2021, estimant pouvoir en tirer plus d’un joueur en pleine progression. Mais les mois ont passé et le Croate ne fait plus autant rêver les grands d’Europe. Son départ alors qu’il lui reste un an de contrat est néanmoins toujours en vue.

Un coup en or pour West Ham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Ćaleta-Car (@adrianadurdevic)

Deux clubs se renseignent à son sujet et flairent la bonne affaire. En effet, Tuttosport affirme que l’Inter Milan a mis le joueur de l’OM dans sa liste en cas de départ de Milan Skriniar. Autant dire que Caleta-Car pourrait être en concurrence avec Jean-Clair Todibo, qui est également suivi par le club italien. Mais dans ce dossier, West Ham est aussi en train de se réveiller, en réalisant que l’OM ne demande que 10 millions d’euros pour celui qui a été vice-champion du monde avec la Croatie en 2018. Un prix qui est vu comme une bonne affaire par les Hammers, qui viennent de perdre Issa Diop, qui a signé à Fulham. David Moyes, qui a bien vu les problèmes défensifs de son équipe, va se pencher sur le dossier du Croate, alors que sa recrue vedette dans ce secteur, Nayef Aguerd, s’est blessé pour un long moment. Une opportunité qui pourrait faire le bonheur de l’OM, qui continue de chercher en défense central et estime que Caleta-Car, tout comme Balerdi, ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante.