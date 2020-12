OM : C'est Noël, Mitroglou en cadeau dans la hotte

Dans : OM.

Complètement blacklisté par André Villas-Boas du côté de l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou a trouvé une porte de sortie en vue du prochain mercato hivernal.

Depuis son retour de prêt du PSV Eindhoven l’été dernier, l’attaquant de 32 ans n’a jamais été convoqué par Villas-Boas dans le groupe de l’OM. Mis de côté de façon définitive, l'international grec ne rejouera donc pas avant la fin de son contrat à Marseille, qui prend fin en juin prochain. Mais d’ici là, Kostas Mitroglou espère bien rejoindre un nouveau club, histoire de retrouver un peu de temps de jeu. Et selon SPORT24, c’est du côté de l’Olympiakos que l’ancien buteur de Benfica a envie de poursuivre sa carrière. Dès le mois de janvier prochain, Mitroglou est en effet prêt à faire son retour dans le club de ses débuts (2007-2014). L’attaquant aurait d’ailleurs trouvé « un accord informel et oral » avec le club du Pirée. Reste maintenant à savoir si l’entraîneur Pedro Martins voudra de lui, au moment où le dossier Ahmed Hassan est en suspens…

En tout cas, le souci ne sera pas financier. Car pour le rapatrier, la direction de la formation qui a dominé Marseille en Ligue des Champions est prête à faire des efforts. D'abord en termes de transfert, l’OM cherchant à récupérer une petite somme d’argent sur un joueur acheté 15 millions d’euros pour 50 % des droits en 2017. Puis, l’Olympiakos est prêt à offrir un beau salaire à son ancien buteur, qui touche 2,5 millions d'euros net par an à l’OM. Désireux de parapher un nouveau contrat d’un an et demi à l’Olympiakos, il attend maintenant le feu vert de tout le monde pour faire ses valises. En cas d’échec, Mitroglou cherchera un autre challenge en Europe, vu qu’il a dernièrement refusé un pont d’or, estimé à 5,5 ME sur l’année et demie à venir, d’un club d’Arabie Saoudite… Dans tous les cas, Mitroglou semble plus proche que jamais d’un départ de l’OM.