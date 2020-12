OM : Mitroglou achevé mentalement par Villas-Boas ?

Dans : OM.

Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven de janvier 2019 à juin 2020, Kostas Mitroglou a effectué son grand retour à l’OM.

Malheureusement pour le Grec, André Villas-Boas ne compte absolument pas sur lui. A ce sujet, l’entraîneur portugais avait été très clair au mois de juillet en indiquant qu’il n’y avait « pas 1% de chance » de le voir réintégrer l’effectif professionnel. Jusqu’à maintenant, et malgré quelques galères en Ligue des Champions, AVB a tenu parole en ne faisant pas appel à Kostas Mitroglou. Assurément, l’ex-attaquant de Benfica ne rejouera plus sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Une situation perdant-perdant, dans la mesure où le club présidé par Jacques-Henri Eyraud continue de grassement payer Kostas Mitroglou.

Du point de vue du joueur, la situation est éprouvante moralement selon la psychologique du sport Meriem Salmi, interrogé par Canal Plus. « C’est une décision unilatérale, elle n’est pas discutable, elle n’est pas négociable. C’est extrêmement violent. Un joueur de football va s’entraîner pour faire des matchs, il ne s’entraîne pas simplement pour s’entraîner. Il n’a plus de sens, on est dans l’incohérence pour un joueur de football. Ça laisse des traces, des séquelles et peut-être même que certains joueurs ne s’en remettront pas » a jugé la psychologue, pour qui la décision d’André Villas-Boas peut avoir de lourdes conséquences sur Kostas Mitroglou. Au cours du même reportage, l’ancien directeur sportif de l’Olympiakos, Pierre Issa, a analysé l’échec du Grec à Marseille.

« L’Olympiakos, c’était vraiment une équipe qui jouait pour lui avec deux ailiers, un numéro 10, il y avait beaucoup de ballons qui arrivaient et généralement il les mettait au fond. Je pense que ça a été également le cas à Benfica, peut-être un peu le cas à Marseille à un moment mais par la suite, il n’a malheureusement pas eu l’efficacité qu’on lui connait » a analysé l’ex-dirigeant de l’Olympiakos, qui connaît parfaitement Kostas Mitroglou, et qui estime que l’Olympique de Marseille n’a pas réellement fait son maximum pour obtenir de Mitroglou un rendement similaire à celui qui était le sien à Benfica et en Grèce. Reste maintenant à voir si l’attaquant de 33 ans parviendra à rebondir à l’issue de la saison en rejoignant un nouveau club européen, libre de tout contrat…