OM : C'est ça Marseille en 2020 ? Il est écoeuré

Ancien joueur de l'OM, Tony Cascarino n'a pas été tendre avec son ancien club.

Malgré une quatrième place en championnat, l'Olympique de Marseille réalise un début de saison qui est loin de répondre aux attentes des observateurs. Totalement largué en Ligue des Champions avec trois défaites en autant de rencontres, les Olympiens sont la cible de nombreuses critiques, comme ce fut le cas de Mathieu Bodmer notamment. Dans un entretien accordé à la Provence, c'est l'ancien joueur de l'OM Tony Cascarino qui s'en est pris violemment aux joueurs.

« J’ai vu les meilleurs moments d’OM-Manchester City (ndlr 0-3, le 27 octobre). On sait bien que City évolue à un niveau totalement différent de celui de l’OM mais j’ai du mal à voir jouer l’équipe marseillaise, parce que je ne l’identifie qu’à un certain style de jeu : courageux. Je déteste le fait que trop d’entraîneurs font jouer un foot tactique, appris dans les manuels.Pour moi, l’OM est résumé dans sa devise "Droit au but" et devrait toujours s’y conformer. Il manque cet état d’esprit à l’OM depuis deux décennies. Je préfère ne me régaler que cinq mois plutôt que rien du tout (à propos de Bielsa). Quand l’OM était compétitif en Europe, tout le monde craignait cette équipe dangereuse, imprévisible, capable de battre le Milan, ça me manque » a déclaré celui qui a porté les couleurs du club entre 1994 et 1997. L'OM a désormais deux matchs à domicile consécutifs pour redresser la pente : face à Nice, samedi, puis contre Porto le mercredi 25 novembre. Alors que son image du côté de Marseille commence petit à petit à se dégrader, André Villas-Boas travaillerait actuellement sur un nouveau système en 3-4-3 pour donner un nouvel élan à son équipe.