OM : Boudjellal réagit à l'attaque brutale de Tapie

Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien président marseillais Bernard Tapie a recadré Mourad Boudjellal dans les règles de l’art.

Ces derniers jours, l’ex-président du Rugby Club Toulon est de nouveau très présent dans les médias. Associé à Mohamed Ajroudi dans le projet de rachat de l’OM cet été, l’homme d’affaires de 60 ans ne cesse de s’exprimer sur Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt et plus globalement sur l’actualité du club phocéen, ce qui ne plaît absolument pas au « boss » Bernard Tapie. « Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Ni pour lui, ni pour le club. Et que l’on soit content ou pas que l’OM n’est pas à vendre n’est pas le problème. Le problème, c’est qu’on ne doit pas jouer avec les émotions des supporters de l’OM » a notamment lâché l’ancien président charismatique de l’Olympique de Marseille.

Des propos qui ont directement affecté Mourad Boudjellal à en croire les informations de La Provence, qui a interrogé le principal intéressé à ce sujet. « Le problème est que j'ai quasi un complexe d'Œdipe avec Tapie donc je suis très touché par la moindre de ses déclarations » a fait savoir Mourad Boudjellal, qui devrait suivre au pied de la lettre les conseils de son mentor en prenant du recul, tout du moins publiquement, sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Quant à son associé Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires tunisien est muet comme une tombe depuis de longues semaines. Ce qui n’est sans doute pas pour déplaire à Jacques-Henri Eyraud et à Frank McCourt, les deux hommes ayant tout simplement assigné en justice le Tunisien. Reste maintenant à voir si ce feuilleton de la vente de l’OM s’embrasera de nouveau dans les semaines à venir, ou si les déclaration de Bernard Tapie ont permis de siffler définitivement la fin de la récréation…