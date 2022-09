OM : Bertrand Latour au secours de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La campagne de Ligue des champions de l'OM a débuté par une défaite à Tottenham (2-0), Bertrand Latour estime que Marseille doit avoir d'énormes regrets.

Dans une rencontre dont le niveau n’a pas atteint des sommets, et dans un scénario typiquement réservé aux clubs français, l’Olympique de Marseille peur clairement avoir des regrets en repartant de Londres. Face à une équipe de Tottenham que l’on attendait à un meilleur niveau, l’OM a finalement perdu (2-0), et du côté phocéen on peut et on doit avoir de gros regrets. Sur la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour est venu prendre la défense de Marseille malgré cette défaite initiale chez les Spurs. Dans une semaine, la formation d’Igor Tudor recevra Francfort au Vélodrome, et là il ne faudra pas se rater.

Latour confiant pour l'OM

Pour le journaliste, l’OM a de quoi nourrir des regrets, mais peut conserver l’espoir. « C’est une défaite sévère, même si Marseille n’a pas fait grand-chose pour gagner ce match. On pouvait être satisfait de leur résistance et du rapport de force, mais Tottenham ne faisait pas grand-chose non plus. Sur le premier but de Richarlison, on note quand même que c’est le premier tir cadré du match, et même après l’expulsion le club londonien n’a pas poussé et acculé l’OM sur son but. La défaite est sévère, je le redis (...) Tottenham a deux tirs cadrés et deux buts, c’est une défaite encourageante. On a vu que les Marseillais sont capables de jouer comme en Ligue 1, ils n’ont jamais renoncé », a fait remarquer Bertrand Latour.