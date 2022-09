LdC : L'OM revient de Tottenham avec un sérieux mal de tête

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe D, 1ère journée

Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham-OM 2-0

Buts : Richarlison (76e, 81e)

Exclusion : Mbemba (47e) pour l’OM

Après un âpre combat notamment à dix contre onze, Marseille a cédé en fin de match à Tottenham 2-0. Deux buts de la tête de Richarlison qui sanctionnent durement les manques marseillais.

Souvent raillé pour ses parcours en C1, l’OM avait à cœur de justifier sa deuxième place en Ligue 1 sur la pelouse de Tottenham. Le moins que l’on puisse dire c’est que les Marseillais rivalisaient grandement avec leurs hôtes en première période. Personne ne prenait le dessus dans un match très engagé avec beaucoup d’intensité physique mais aussi un gros déchet. Les occasions attendaient la fin de première période. D’abord Kane, servi par Son en contre-attaque, qui croisait trop sa frappe (41e). Puis, Guendouzi dont le tir puissant était repoussé par Lloris (45e). Tout restait à faire après le repos.

Les choses ne pouvaient plus mal démarrer pour l’OM après le repos. Mbemba fauchait Son en tant que dernier défenseur. L’arbitre lui montrait directement la direction des vestiaires. Derrière, l'OM subissait logiquement mais les Spurs manquaient de précision dans le dernier geste. L'espoir demeurait pour les Marseillais, lesquels se procuraient une belle occasion mais Harit devant le but n'arrivait pas à reprendre le centre de Guendouzi (74e). L'OM le payait dans la foulée. Sur un centre de Perisic, Richarlison esseulé venait fusiller de la tête Lopez. Le Brésilien récidivait de suite sur un centre de Hojbjerg pour doubler la mise, avec l'aide du poteau. Deux buts sur les deux premières frappes cadrées des Spurs. Marseille ne s'en relevait pas et devait s'incliner pour son entrée en lice en C1. Réaction attendue mardi prochain au Vélodrome face à l'Eintracht Francfort, également battu par le Sporting 3-0.