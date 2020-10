OM : Benedetto l'attaquant invisible qu'il faut à Marseille

Dans : OM.

Dario Benedetto est en difficulté en ce début de saison avec un zéro pointé au classement des buteurs. L’attaquant argentin est pris pour cible par certains et épargné par d'autres.

L’Olympique de Marseille entame sa campagne européenne ce mercredi, en Grèce, où il sera opposé au champion national, l’Olympiakos. Le club phocéen entend bien contrecarrer les plans de l’équipe de Mathieu Valbuena. Pour cela, il devra compter sur Dario Benedetto, qui n’a toujours pas marqué le moindre but cette saison en six matches de Ligue 1. Un constat difficile à avaler pour le joueur, qui fait de plus en plus face aux polémiques. Marc Libbra ne souhaite cependant pas condamner aussi rapidement l’attaquant. Pour avoir joué à ce poste, celui qui a évolué entre 1992 et 1998 à l’OM, sait de quoi il parle. Et le travail de Dario Benedetto est loin d’être facile dans le système actuel d’André Villas-Boas.

« Le système de jeu de l’OM n’est pas approprié, pour n’importe quel attaquant. Je pense à un Thauvin qui rentre toujours sur son pied gauche et qui, du coup, ne centre jamais. C’est donc compliqué pour Benedetto, car on a vu la saison passée qu’iil était capable de marquer des buts et avait une vraie influence dans le jeu. Là, que ce soit avec lui ou Germain, il est très difficile pour eux de marquer. On ne parle pas de son travail invisible, il ouvre des portes avec ses appels, redescend dans le milieu pour servir de point d’appui, mais tout ce travail n’est pas récompensé. S’il avait dix occasions par match sans en mettre une, d’accord, mais ce n’est pas du tout le cas », a-t-il souligné dans les colonnes du Phocéen. Un Benedetto trop peu sollicité devra tenter d’enrayer cette série négative contre l’Olympiakos, au plus grand bonheur de l’OM qui attendait un retour sur le devant de la scène européenne depuis six ans.