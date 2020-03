OM : Benedetto cartonne, Marseille va hésiter au mercato

Dans : OM.

Vendredi soir, c’est grâce à un très grand Dario Benedetto que l’Olympique de Marseille a ramené les trois points de son périlleux déplacement sur la pelouse de Nîmes (3-2).

Auteur de son premier triplé en Ligue 1, l’Argentin de 29 ans a inscrit son quatrième but lors des trois derniers matchs. De quoi faire taire ses nombreux détracteurs, lesquels sont nombreux à estimer que Dario Benedetto n’est pas le grand attaquant dont l’Olympique de Marseille a besoin. En interne, les dirigeants sont divisés puisque la recherche d’un buteur pour la saison prochaine a déjà commencé avec notamment la belle piste Mbaye Niang. Toutefois, Mickaël Madar a estimé sur l’antenne de Canal Plus que l’Olympique de Marseille avait déjà un grand attaquant dans ses rangs avec Dario Benedetto, et qu’il n’était peut-être pas nécessaire de se ruiner pour en recruter un nouveau l’été prochain.

« Benedetto ne me surprend pas trop. Il était dans le dur, mais il faut toujours une période d’adaptation quand un joueur arrive dans un nouveau club, un nouveau pays. Au début, c’était l’euphorie du départ. Après, il a eu un petit coup de moins bien. Mais Marseille est toujours en haut. Je ne suis pas étonné par Benedetto. Et je ne comprends pas pourquoi Marseille est déjà à la recherche d’un nouvel attaquant… S’ils veulent recruter un attaquant de complément pour épauler Benedetto, ok. Mais on le dévalorise peut-être un peu trop rapidement. C’est un attaquant qui a beaucoup de qualités et qui apporte beaucoup à son équipe, même quand il ne marque pas » a indiqué l’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain, intimement persuadé que Dario Benedetto peut être le grand attaquant que l’Olympique de Marseille recherche depuis tant de temps. Une impression à confirmer durant les dix dernières journées de Ligue 1 pour « Pipa » à Marseille…