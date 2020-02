OM : 20 buts pour Pipa Benedetto, MacHardy en feu !

Dans : OM.

Avec 11 buts en Ligue 1, suite à son triplé contre Nîmes, Dario Benedetto donne des ailes à l'Olympique de Marseille dans sa quête du ticket en or pour la Ligue des champions. Et ça s'enflamme.

Jonatan MacHardy a un petit côté midinette lorsqu’il évoque Dario Benedetto, le consultant de RMC, supporter de l’OM et de l’attaquant argentin, n’ayant jamais caché qu’il misait beaucoup sur le renfort arrivé au mercato 2019 à Marseille. Alors, après le triplé de Pipa face au Nîmes Olympique, Jonatan MacHardy était évidemment en extase devant le buteur phocéen, qui selon lui est l’affaire du siècle et va encore faire mieux la saison prochaine.

Et le consultant de s’emballer sans retenue, rappelant que lui connaissait déjà Dario Benedetto avant qu’il signe à l’OM. « Tout le monde sait que Pipa Benedetto est un joueur que j’adore, parce qu’à Boca je le trouvais extraordinaire et que j’étais content qu’il vienne à Marseille. Faut juste rappeler que l’OM l’a payé 15ME, pour un avant-centre dans la structure du marché actuel, c’est cadeau pour un numéro 9. Il est arrivé blessé, il a joué très vite car Marseille en avait besoin. Il a fait cette saison sur une jambe et il va s’en tirer avec sa grosse douzaine de buts en Ligue 1, c’est déjà très bien. Moi je l’ai vu joué 30-40 fois, contrairement à d’autres, avant qu’il arrive à Marseille. L’année prochaine, il repart d’une feuille blanche avec une préparation, il va marquer entre 15 et 20 buts. Ce n’est pas un cador, ce n’est pas un joueur nul, mais il marque », a expliqué Jonatan MacHardy au sujet de Dario Benedetto qui est devenu l’un des chouchous du Vélodrome.