OM : Bamba Dieng, départ sur le gong en vue !

Par Guillaume Conte

L'OM a un nouveau prétendant pour Bamba Dieng. Strasbourg cherche un avant-centre et pourrait avoir des moyens financiers intéressants.

Poussé dehors depuis le début de l’été, Bamba Dieng s’est accroché à sa place à l’Olympique de Marseille, où il pense avoir sa chance. Ce n’est pas l’avis des dirigeants marseillais, qui espèrent une belle vente et ont parfois refusé des offres jugées trop timides pour leur attaquant sénégalais. Tout pourrait toutefois se décanter du côté de Strasbourg, en grande difficulté en ce début de saison, et qui se prépare à faire du vide en attaque. En effet, Ludovic Ajorque est tout proche de rejoindre le championnat allemand. Le grand attaquant du club alsacien est annoncé du côté de Stuttgart, qui est le 4e club de Bundesliga à s’intéresser à lui cet été, révèlent les Dernières Nouvelles d'Alsace. Mais dans un jeu de domino inévitable au mercato, Stuttgart va céder son attaquant Sasa Kalajdzic à Wolverhampton pour quasiment 20 millions d’euros, et mise sur Ajorque pour le remplacer. Le Racing pourrait récupérer au moins 10 millions d’euros dans ce départ du meilleur buteur du club au 21e siècle.

Ajorque s'en va, Dieng arrive à Strasbourg

La place serait donc libre pour boucler l’opération Bamba Dieng. Lorient et Brest discutent avec l’OM, mais le club provençal rêve de récupérer 8 à 10 millions d’euros avec son jeune buteur, ce qui pourrait donc convenir à tout le monde. La journée s’annonce donc chaude aux quatre coins de la France pour sceller l’avenir de Bamba Dieng, qui a bien compris avec Suarez, Sanchez et toujours Bakambu pour le moment, Marseille aurait beaucoup de mal à lui faire découvrir la Ligue des Champions cette saison comme il en rêvait. Dès lors, seul un transfert sec est envisageable pour Pablo Longoria, qui sera collé à son téléphone en ce jeudi. Surtout que, selon le Daily Mail, Leeds est passé à l'action pour essayer de couper l'herbe sous le pied des clubs de Ligue 1, dans de dernières heures qui s'annoncent chaudes.