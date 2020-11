OM : Balerdi vendu à prix d’or en 2022, bravo Marseille !

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a considérablement rajeuni son effectif en recrutant Leonardo Balerdi, Pape Gueye ou encore Michaël Cuisance.

Il était important pour le club phocéen d’étoffer son effectif en raison de la participation en Ligue des Champions cette saison. Surtout, le nouveau directeur sportif Pablo Longoria souhaitait impérativement la venue de jeunes joueurs prometteurs. En ce sens, Luis Henrique a posé ses valises à Marseille au même titre que Gueye ou Cuisance. Mais pour l’instant, c’est Leonardo Balerdi qui fait la meilleure impression dans la cité phocéenne. Face à Brest en début de saison ou plus récemment sur la pelouse de Strasbourg, l’Argentin a livré des prestations impeccables. Ce qui fait clairement dire à Jacek Kulig, du compte Football Talent Scout, que l’ex-défenseur du Borussia Dortmund sera vendu à prix d’or d’ici 2 à 3 ans.

« Leo Balerdi, je le suivais déjà quand il était à Boca. Il a fait une erreur de signer à Dortmund, car il y avait trop de concurrence. Mais c'est un talent incroyable et Marseille a eu une très bonne idée de le prendre. D'ici deux ou trois ans, vous allez le vendre pour une somme complètement folle, j'en suis persuadé » a lâché le spécialiste, lequel a également un avis bien tranché au sujet de Luis Henrique. « Je regarde la plupart des matches du championnat brésilien et j'ai suivi ses débuts avec Botafogo. C'était vraiment l'une des sensations la saison dernière. C'est une fusée, vraiment très rapide avec des jambes de feu. Pour moi, c'est un des meilleurs prospects actuels au poste d'ailier. Sa qualité de dribble est indéniable, et il peut faire ça des deux côtés. C'est pour cela que la Juventus le suivait de très près » a-t-il indiqué au Phocéen. Autrement dit, l’Olympique de Marseille aurait quasiment tout bon sur le choix des jeunes au mercato estival. A confirmer sur le terrain…