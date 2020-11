OM : Balerdi est un crack, l’Argentine le savait

Dans : OM.

Titulaire à Strasbourg en raison de l’absence d’Alvaro Gonzalez pour cause de suspension, Leonardo Balerdi a réalisé un match parfait.

Auteur d’une prestation très solide, l’Argentin figure ce lundi dans l’équipe-type de la journée en Ligue 1. Et l’ancien défenseur du Borussia Dortmund ne l’a pas volé, ce dernier ayant véritablement fait office de patron de la défense marseillaise en Alsace, malgré la présence à ses côtés d’un joueur plus confirmé, à savoir Duje Caleta-Car. Rapide et puissant, Leonardo Balerdi a rattrapé plusieurs coups bien mal engagés pour sauver Marseille face à la vivacité des attaquants de Strasbourg. Au fil des semaines, les supporters marseillais découvrent un excellent joueur, lequel peut clairement viser une place de titulaire au sein de l’équipe d’André Villas-Boas dans les semaines à venir.

En revanche, l’éclosion de Leonardo Balerdi n’est pas une surprise en Argentine, comme le souligne Nicolas De la Rua dans une interview accordée au Phocéen. « Il avait un beau potentiel qu'il avait montré sur des bouts de matches avec Boca. Mais sa signature à Dortmund pour 15,5 ME avait déjà étonné. Le fait d'avoir ensuite été appelé très vite avec les A argentins a créé beaucoup de polémiques au pays. Depuis, il confirme qu'il a de vraies qualités, il est solide, grand, fin techniquement et élégant » indique le journaliste du média spécialiste de l’Amérique du Sud, Lucarne Opposée. Les performances de Leonardo Balerdi n’étonneront pas non plus André Villas-Boas, à l’origine de la venue du joueur. Il y a quelques semaines, le coach portugais confiait devant la presse que le défenseur de 21 ans, convoqué avec l’Argentine pour les matchs face au Paraguay et le Pérou, sera dans les années à venir « l’un des meilleurs défenseurs centraux en Europe ». On en est encore loin, mais cela ne parait plus si délirant que cela…