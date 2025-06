OM ‍: Balerdi vendu 40ME, une offre folle se prépare

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va se faire attaquer sur son taulier défensif. L'AS Roma a fait de Leonardo Balerdi sa grande priorité, et se prépare à faire une offre copieuse pour cela.

Enorme vague de turnover en Italie au niveau des entraineurs. Naples, le Milan AC, l’Atalanta, la Lazio, l’Inter, la Roma et la Juventus ont tous été cités comme des clubs amenés à bouleverser leur banc de touche. A la Roma, après la dernière pige réussie de Claudio Ranieri, c’est désormais très probablement place à Gian Piero Gasperini, le grand manitou qui a remis le club de Bergame sur la carte du football italien et européen. Une arrivée qui va aussi lancer le mercato du club de la Louve. Et l’entraîneur italien a dit oui à la principale piste offensive de l’AS Roma, qui se nomme Leonardo Balerdi. Depuis des semaines, la formation de la capitale italienne lorgne sur le défenseur de l’OM, en raison de sa capacité à diriger sa formation, de sa progression et de sa rage de vaincre.

La Roma prépare sa grosse offre

Le journaliste spécialise du mercato Gianluca Di Marzio se montre très clair à ce sujet, Gasperini a validé une offensive de la Roma, qui va tester la solidité de l’OM et du joueur en question. Certes, la Louve ne peut pas proposer de la Ligue des Champions la saison prochaine, mais être leader d’un nouveau projet peut tenter le défenseur argentin. Pour cela, il faudra d’abord parvenir à convaincre Pablo Longoria, qui avait déjà fait passer le message courant mai qu’il ne pouvait pas envisager une vente de son défenseur central, à moins d’une offre à 40 millions d’euros. L’AS Roma, qui va vouloir faire plaisir à son nouvel entraineur, peut-elle monter à cette hauteur ? Le média italien en est persuadé et la tentative sera faite dans les prochaines semaines. Le club giallorossi en a les moyens. Cela représenterait une énorme vente pour l’OM, l’une des plus grosses de son histoire, même si la perte sportive serait énorme également.