OM : Balerdi en approche, Eyraud règle un énorme détail à 12 ME

Dans : OM.

Priorité de l’entraîneur André Villas-Boas en défense, Leonardo Balerdi est proche de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille.

Quinze jours après avoir officialisé la venue de Pape Gueye en provenance du Havre, Marseille n’est pas loin de boucler son deuxième renfort du mercato estival. Et pour cause, un accord est tout proche d’être trouvé entre Marseille et le Borussia Dortmund pour le prêt de Leonardo Balerdi, comme indiqué dans la soirée de lundi. Néanmoins, il reste quelques détails à régler pour finaliser la transaction selon Le Phocéen. Et il ne s’agit pas de petits détails puisqu’il semblerait qu’aucune décision définitive n’ait été prise quant à la future option d’achat de Marseille.

Joueur de complément ou futur titulaire ?

« Selon nos informations, les deux parties seraient proches d'un accord et l'opération devrait se conclure rapidement. Actuellement, les derniers détails du prêt du joueur (avec ou sans option d'achat) sont au centre des discussions » indique le média, précisant tout de même que l’affaire est très bien engagée et qu’il faudra un improbable retournement de situation pour que Leonardo Balerdi ne file pas à Marseille cet été. Il sera désormais intéressant de savoir si Marseille considère le jeune argentin comme un joueur de complément aux défenseurs actuels de l’équipe, ou si l’actuel joueur du Borussia Dortmund est recruté pour compenser le départ de Boubacar Kamara ou de Duje Caleta-Car, ce qui le propulserait directement comme un potentiel titulaire aux yeux d’André Villas-Boas. Rappelons qu’en parallèle, Marseille avait également étudié les dossiers Jean-Clair Todibo (Barcelone), Axel Disasi (Reims) ou encore Diogo Leite (FC Porto).