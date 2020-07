OM : Leonardo Balerdi sous 48 heures à Marseille ?

Dans : OM.

Les choses semblent s'accélérer dans le possible transfert de Leonardo Balerdi du Borussia Dortmund à l'Olympique de Marseille.

Ce lundi matin, le directeur sportif du Borussia Dortmund confirmait dans SportBild que l’Olympique de Marseille souhaitait obtenir le prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin dont André Villas-Boas avait récemment indiqué qu’il le convoitait. « Si nous nous entendons avec nos homologues de l’OM, nous laisserons partir Leonardo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia Dortmund il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus. Même s'il devait nous quitter, nous n'aurons pas la nécessité de lui trouver un remplaçant », avait précisé Michael Zorc. Autrement dit, du côté allemand on a ouvert les portes à un accord rapide avec l’Olympique de Marseille pour ce transfert d'un joueur qui n'est pas considéré comme indispensable.

Et ce lundi soir, Jacques Bayle, consultant sur Maritima et Le Phocéen, annonce qu’effectivement la venue de Leonardo Balerdi est imminente, précisant même que l’opération sera bouclée dans les 48 prochaines heures. Du côté de Dortmund, on affirme que l’OM aurait accepté une option d’achat presque obligatoire à hauteur de 12ME pour faire venir le défenseur argentin de 21 ans. Un pari de plus pour André Villas-Boas qui ne s'est pas trop trompé l'an dernier, même si tout n'a pas été parfait.