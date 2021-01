OM : Avec Villas-Boas, Eyraud l'énorme bug

Dans : OM.

En quête d’une certaine stabilité, l’Olympique de Marseille ne sait pas encore si André Villas-Boas sera son entraîneur la saison prochaine.

Malgré de bons résultats depuis son arrivée en 2019, l’entraîneur portugais n’a effectivement pas prolongé son contrat d’origine. Alors que son bail se finit en juin, l’ancien coach de Porto commence à se poser des questions. « Les parties se renvoient la balle. La prolongation avec l’OM implique une chose que je n’aime pas, c’est de signer à nouveau pour un contrat de deux ans. Je ne mets pas la pression sur le club, je ne suis pas pressé. Quand le club voudra faire une proposition, je déciderai », a expliqué AVB sur O Jogo. Même si Pablo Longoria a récemment confirmé sa volonté de prolonger Villas-Boas à l’OM, tout dépendra finalement des résultats en fin de saison. C’est en tout cas l’avis de Romain Canuti.

« Cette saison, l’OM doit absolument finir sur le podium. Sinon, le club risque de perdre des joueurs en fin de contrat, c’était le cas à l’époque avec Gignac, Ayew et Fanni. On peut même rajouter Morel. Le dossier de la prolongation de Villas-Boas ? Ce qu’il se passe, c’est que l’OM va enchaîner deux ou trois contre-performances, on se dit que Villas-Boas, il y en a marre de son truc et il protège ses joueurs, mais si l’OM enchaîne trois victoires, on va dire que Villas-Boas est le sauveur et qu’il faut qu’il reste. Donc là-dessus, il faut faire très attention car tout va être conditionné par le podium. On n’a pas la bonne décision pour la prolongation de Villas-Boas. C’était pareil avec Gerets. Donc Eyraud ne voulait pas faire la même erreur et avait prolongé Garcia… Quand tu es dirigeant, tu peux toujours prendre la mauvaise décision », a expliqué, sur RMC, le journaliste, qui sait que Marseille traverse une saison difficile, à cause notamment de l’échec en Ligue des Champions. Mais si l’OM arrive à arracher un podium final face à l’OL, le LOSC et le PSG, l’avenir de Villas-Boas devrait logiquement passer par le Vélodrome.