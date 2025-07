OM ‍: Aubameyang de retour, c'est chaud

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est en recherche active de nouveaux éléments pour renforcer son effectif. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien trouver leur bonheur avec un ancien joueur passé par le club.

L'Olympique de Marseille aura des ambitions fortes cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen retrouvera les joies de la Ligue des champions la saison prochaine et devra donc se renforcer comme il se doit. Si Marseille aura les moyens de faire quelques coups importants, l'idée est aussi de se concentrer sur le marché des joueurs libres de tout contrat. Et peut-être que l'OM trouvera son bonheur en attaque avec un joueur passé récemment par le club : Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais négocie actuellement son départ de Al-Qadisiyah et ne manquera pas de propositions malgré ses 36 ans.

Aubameyang à l'OM, un vrai espoir

Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs sont en effet intéressés par l'opportunité de récupérer l'ancien Marseillais. C'est le cas d'équipes en Ligue 1, en Arabie saoudite, en MLSC, en Serie A, en Liga ou encore en Premier League. Pour les fans de l'OM, Aubameyang doit absolument revenir dans la cité phocéenne pour une dernière pige. Sur X, on pouvait notamment voir comme commentaires : « En vrai, s'il est libre, Auba n’a qu’une seule destination qui peut encore le faire bander c’est l’OM, avec la LdC, un bon temps de jeu dans la rotation… Les autres clubs vont lui paraître bien terne faut être honnête… » ; « Pourquoi pas un retour à l’OM , je suis preneur perso. Avec le nombre de matchs qu’on va devoir jouer de toute façon… » ; « Auba avec Gouiri pour le poste d'avant-centre, ça serait le top pour la saison à venir. Sachant en plus que les 2 sont aussi capables de jouer à gauche en plus de la recrue qui devrait arriver sur ce côté-là ! » ; « Tout le peuple marseillais te réclame ptdrrr fais pas semblant tu vois pas » ou encore « Auba reviens chez nous l’histoire n’est pas terminée, vient jouer avec Roberto ».

A noter que lundi, Aubameyang était de passage dans son ancien club, l'AS Saint-Etienne. Mais c'était uniquement à l'occasion de la signature d'un de ses jeunes neveux avec l'ASSE. Un passage qui avait suscité un énorme buzz dans le Forez.